На Урале мэрия должна установить для ребенка-инвалида подъемник из окна квартиры

В Североуральске мама ребёнка-инвалида с помощью прокуратуры пытается вынудить мэрию установить для их ребёнка-инвалида электроподъемник. Семья живет на 1 этаже, воспитывает ребёнка 2014 года рождения, для которого в силу ограниченных возможностей здоровья нужны дополнительные условия, чтобы он мог выйти на улицу.

Крыльцо подъезда оборудовано пандусом, но из-за высокого угла наклона пользоваться им невозможно, и в этом доме в принципе невозможно установить подходящий для инвалида пандус. Необходима установка вертикальной электрической подъемной платформы на фасаде дома, из окна квартиры, установка подразумевает демонтаж окна, вместо него должны сделать дверь. Мама ребёнка просила сделать это администрацию Среднеуральска, управление соцполитики. Но навстречу ей не пошли.

Тогда она с помощью прокуратуры обратилась в суд. Прокурор требовал выделить деньги на приобретение и установку подъемника, но суд обязал мэрию установить техническое средство реабилитации – вертикальную электрическую подъёмную платформу с высотой подъема до двух метров. Свердловский облсуд решение оставил в силе, как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, у чиновников есть три месяца на исполнение решения суда.

Екатеринбург, Марина Иванова

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