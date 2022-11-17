Риэлтор об отмене льготной ипотеки: «Я надеюсь, Минфин решил так простимулировать продажи»

Специалисты рынка недвижимости, застройщики и риэлторы, обсуждают заявление замглавы Министерства финансов РФ Алексея Моисеева, который анонсировал конец программы льготной ипотеки. Она, напомним, предполагает выдачу займов на покупку жилья в новостройках под 7%.

«Я очень надеюсь, что Минфин решил таким образом простимулировать продажи до конца года, потому что отмена льготной ипотеки – это несерьезно», – сказала в беседе с «Новым Днем» руководитель агентства «Smart. Недвижимость» Анастасия Поддубная.

По ее словам, без подобного инструмента рынку недвижимости, особенно в регионах – не выжить. «В регионах льготная ипотека действительно очень помогает стимулировать продажи, поэтому мне крайне сложно представить, что будет, если ее отменят. Безусловно, у нас останется семейная ипотека, которую уже продлили до 2024 года, но семьи, в основном, покупают квартиры для жизни – двух- или трехкомнатные. А льготная ипотека помогала другой части населения приобретать первое жилье, будущее жилье, и если этот инструмент уйдет, будет очень сложно», – добавила она.

Поддубная подчеркнула, что после объявления частичной мобилизации рынок продаж новостроек сильно просел по сравнению с сентябрем в Екатеринбурге на 30-35%, в Москве – на 50%. «В таких непростых условиях нужны инструменты, которые будут поддерживать оставшийся спрос, оставшихся покупателей. Если льготную ипотеку отменят, нужны будут другие меры поддержки, это может привести к серьезному спаду при параллельно растущем объеме предложений на рынке», – подчеркнула собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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