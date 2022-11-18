Над Екатеринбургом появились зимние туман и радуга (ФОТО)

Сегодня утром Екатеринбург окутало туманом, а потом появилось гало – зимняя радуга.

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко пояснила «Новому Дню», что это достаточно частое явление при сильных морозах. Оно вызвано тем, что влага замерзает, и в воздухе оказывается много мелких ледяных кристалликов.

Также Галина Шепоренко сообщила, что морозы скоро немного смягчатся, так как антициклон отходит, но погода все равно останется зимней, сильного потепления ожидать не стоит.

Добавим, сегодня утром в Екатеринбурге и его окрестностях было от -20 до -25 градусов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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