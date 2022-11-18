Зима в Екатеринбурге: где покататься на лыжах и коньках

В Екатеринбург пришла зима – подморозило, выпал снег. Начинается сезон зимних развлечений, и «Новый День» выяснил, где уже можно покататься на горных лыжах, какие клубы выдают напрокат беговые и какие перспективы у любителей коньков.

Горнолыжки – старт сезона

Завтра, 19 ноября, открывается сезон на Уктусе. Обещают бесплатные пробные занятия с инструкторами, джиб-контест и мастер-класс от мастера спорта по сноуборду. Подъемы стоят 70-110 рублей в зависимости от трассы, выгоднее брать почасовые абонементы. Вся одежда и инвентарь есть в прокате. В числе других развлечений – бублики и снегокаты. Можно арендовать беседку или гриль-домик.

На горе Белой праздничное открытие будет 26 ноября. Обещают диджея и горячие напитки. Подъемы – от 60 до 150 рублей, есть несколько вариантов ски-пассов: дневные, часовые, для пенсионеров. Абонемент на весь сезон стоит 30 тысяч рублей.

На этой неделе началась заснежка Ежовой. Когда старт сезона, представители горнолыжки пока не сообщают, но уже можно купить сезонный ски-пасс – за 27 500 руб.

Довольно популярный ГЛК «Волчиха» пока не торопится открываться – ни на сайте, ни в соцсетях нет даже анонса, когда начнется сезон, последние новости датированы весной.

Беговые лыжи – снега маловато

Любителям беговых лыж придется немного подождать, в середине ноября Екатеринбург хоть и засыпало снегом, но пока его мало. Тем не менее, кое-где покататься уже можно. Например, со своими лыжами можно даже сегодня прийти на базу «Калининец», а завтра, 19 ноября, начнет работать пункт проката. Детские пластиковые лыжи можно арендовать за 250 рублей (2 часа), взрослые – за 350 рублей. Прокат существенно подорожал, в прошлом году взрослые лыжи здесь можно было взять за 200 рублей. Выйти на лыжню со своим инвентарем – бесплатно, доплачивать придется только за услуги гардероба. Правда, пока кататься можно только по малому кругу, 1,5 километра, лыжня в парке еще не готова – мало снега.

В ЦПКиО в этом году обещают новую лыжную базу. В парке появился лыжный клуб, его открыли предприниматели из Ханты-Мансийска. Заниматься зовут и новичков, и профессионалов, как на групповые занятия, так и индивидуально. База заработает с середины декабря. На первом этаже будет прокат лыж, на втором – площадка, где можно будет выпить кофе и поболтать с другими любителями спорта. В лесной части парка восстановили лыжную трассу: теперь она шире и доступна для классического и конькового хода. Прайс станет известен позже.

Лыжная база «Динамо» пока тоже не работает – обещают открыть после 15 декабря. Академический катается в юго-западном лесопарке – там уже начали подготовку трассы, но проката пока еще нет, причина та же – мало снега.

Катки – откроются в декабре

Покататься на коньках в Екатеринбурге пока не получится. Несмотря на ударившие морозы, площадки еще не залиты. Пока идет подготовка к сезону. В пресс-службе парка Маяковского «Новому Дню» рассказали, что открытие катка «Северное сияние» запланировано на первые числа декабря. В этом году на нем поставят елку. Также в парке откроется гигантская горка, которая стала хитом в прошлом сезоне. Сколько будет стоить катание на коньках, в пресс-службе не уточнили: информация появится позже.

Не работают и другие два крупных катка – «Динамо» и «Юность». Администраторы по городским телефонам не смогли назвать даже примерные даты открытия. В «Арена парке» (рядом со стадионом) каток и в прошлые годы открывался в конце декабря. Скорее всего, в этом сезоне он заработает тоже ближе к Новому году.

В Академическом каток открывается обычно одним из последних – его делают на водоеме, и пока пруд не замерз, что видно невооруженным взглядом. Дозвониться до представителей проката не удалось.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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