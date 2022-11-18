В Екатеринбурге будут судить ОПГ, вымогавшую деньги у педофилов

В Екатеринбурге в суд передают дело ОПГ, члены которой вымогали деньги у педофилов. На скамье подсудимых окажутся десять мужчин и три девушки.

По версии следствия, главарь банды, мужчина 1995 года, в мае-июне 2020 года разработал план по вымогательству денег. Жертвами должны были стать любители молоденьких девочек – видимо, в расчете на то, что жаловаться в полицию они не пойдут. Потерпевших ловили «на живца»: члены группировки сделали страницы на сайтах знакомств, знакомились с мужчинами от лица девушек, затем переписка шла через мессенджер, где девушки представлялись 15-летними и говорили, что согласны на секс. Назначалась встреча, где педофила уже подстерегали остальные члены ОПГ – на мужчин оказывали психологическое давление, обвиняя в попытке совершить преступление, то есть в связи с несовершеннолетней. Велась видеосъемка, у педофилов под угрозой насилия и распространения сведений о них вымогались деньги.

Теперь возбуждено несколько уголовных дел – по чч. 2, 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство под угрозой применения насилия, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, совершенное организованной группой», ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста», ч. 4 ст. 150 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу и в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений», ч. 5 ст. 33, ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ «Пособничество в вымогательстве, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Материалы будут направлены в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»