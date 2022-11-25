Ройзмана признали иноагентом

Бывший мэр Екатеринбурга, экс-глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман был включен в реестр физлиц-иноагентов. Информацию сегодня вечером обнародовало Министерство юстиции РФ.

Ранее туда был включен журналист из Екатеринбурга Дмитрий Колезев, в отношении которого также возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск. Также иноагентом признан публицист Федор Крашенинников. Оба некоторое время назад покинули страну

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»