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Пятница, 25 ноября 2022, 21:42 мск

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Ройзмана признали иноагентом

Бывший мэр Екатеринбурга, экс-глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман был включен в реестр физлиц-иноагентов. Информацию сегодня вечером обнародовало Министерство юстиции РФ.

Ранее туда был включен журналист из Екатеринбурга Дмитрий Колезев, в отношении которого также возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск. Также иноагентом признан публицист Федор Крашенинников. Оба некоторое время назад покинули страну

Екатеринбург, Елена Сычева

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