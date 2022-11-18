Синоптики пообещали Уралу очередную порцию холода

Вторая половина ноября в Свердловской области будет довольно холодной. Из-за арктического антициклона последние три дня выдались морозными, температура воздуха опускалась до -22…-28°, а местами даже до -31 °C. Антициклон уходит, мороз ослабеет – в выходные температура повысится на 4-8°, существенных осадков не ожидается. Но это ненадолго.

«Северо-западные ветры сохранятся и на следующей неделе, очередная порция холода на Урал поступит в середине следующей недели. В период 23-27 ноября вновь станет морознее: ночью -20…-25°, днем -11…-16 °C, в северных районах Свердловской области будет на 3-4 градуса морознее. Существенных осадков в ближайшие выходные дни и на следующей неделе не предполагается, но стоит обратить внимание на то, что за прошедший период ноября на территории Урала уже выполнена и перевыполнена месячная норма осадков», – сообщили главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

В Свердловской области ближайшей ночью будет -14…-19 °C, в горах и низинах до -24, днем в субботу потеплеет до -8…-13 °C. В воскресенье будет -6…-11, а в понедельник -4…-9 °C. В Екатеринбурге в выходные дни температура воздуха днем составит около -8…-10 °C, а в понедельник на два градуса теплее. Ветер прогнозируется слабый, неустойчивый.

Екатеринбург, Марина Иванова

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