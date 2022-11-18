Алексей Орлов: «У Екатеринбурга уже есть многое для того, чтобы встать в один ряд с мировыми мегаполисами»

Те проекты, которые реализуются сегодня в Екатеринбурге, не только стимулируют развитие города, но и привлекают в него тысячи новых зарубежных студентов, туристов, бизнесменов и экспертов в различных областях. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании Совета представителей иностранных государств, которое состоялось в рамках VI Общероссийского форума «Города России 2030».

«У Екатеринбурга уже есть многое для того, чтобы встать в один ряд с мировыми мегаполисами. Во-первых, развитая инфраструктура. Город располагается на пересечении транспортных потоков между западной и восточной частью страны. Станция Екатеринбург-Сортировочный, расположенная на главном ходе Транссибирской магистрали, считается крупнейшей сортировочной станцией в России и одной из крупнейших в Евразии. У нас есть все условия, чтобы сделать из города не только всероссийский, но и международный хаб», – цитирует Алексея Орлова департамент информационной политики администрации Екатеринбурга.

Кроме того, напомнил глава города, Екатеринбург привлекателен для молодежи, будущих специалистов различных отраслей. В городе располагается один из 10 вузов федерального уровня – Уральский федеральный университет, в котором учатся около 5 тысяч иностранных студентов из более чем 110 стран мира. Представители дипломатического корпуса и члены делегаций Белоруссии и Узбекистана, которые приняли участие в заседании, сошлись во мнении, что, помимо прочего, Екатеринбург – гостеприимный и радушный город, и сегодня его по праву можно считать центром межкультурной коммуникации. «Сегодня на Урале проживают представители более 160 народностей и все они привносят часть своей культуры, традиции и обычаи, чтобы уральская столица была многогранной, многокультурной. Безусловно, это создаёт особую атмосферу и колорит городу и делает его привлекательным как для жителей, так и для гостей», – подчеркнул Генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

Алексей Орлов отметил, что выбор темы для дискуссии – развитие глобального города как центра активности мирового сообщества – продиктован усилением современных тенденций трансформации больших мегаполисов в соответствии с новыми реалиями. «Текущая внешнеполитическая ситуация значительно влияет на обострение конкуренции между городами. Это борьба не только за деньги и технологии, но и, главное, – за человеческие ресурсы и таланты. Безусловно, ключевыми центрами становятся глобальные города или, как их ещё называют, города мирового уровня», – отметил он. Добавим, ранее на встрече с коллегами из других городов Алексей Орлов заявил: «Столица Урала предельно открыта для инвесторов. Екатеринбург и Свердловская область сегодня совместно формируют инвестиционную стратегию и уделяют внимание поддержке как малого, так и крупного бизнеса». Важной частью привлечения инвестиций является проведение на территории города крупных мероприятий. Екатеринбург планомерно повышает свою узнаваемость в роли международного центра, принимая важные спортивные соревнования, театральные фестивали, такие масштабные выставки, как Иннопром, форумы «100+» и «Города России 2030».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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