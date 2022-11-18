Налоговая банкротит Каменскую пивоварню

Федеральная налоговая служба просит признать банкротом «Каменск-Уральскую пивоварню». Заявление накануне поступило в Арбитражный суд Свердловской области, сумма требований и другие детали иска пока не уточняются. Отметим, согласно базе «Контур-Фокус», в июле налоговая приостанавливала операции по некоторым счётам пивоварни – в причинах значатся неуплата налогов, позднее к этому добавилась необходимость обеспечить возможность для привлечения коммерсанта к ответственности.

В ноябре в отношении пивоварни было возбуждено исполнительное производство на сумму в 86 миллионов рублей. Кроме того, недавно с компанией, учредителем которой является Плотников Семен Андреевич, судился ИП Плотников Андрей Борисович, предприниматель требовал 20,5 миллиона рублей, но в иске было отказано. На сегодняшний день, согласно «Контур-Фокусу», у «Каменск-Уральской пивоварни» есть действующая лицензия на выпуск кваса «Хлебный» и светлого пива, ранее также выпускались пиво «Каменское оригинальное», «Жигулевское», «Полесское оригинальное».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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