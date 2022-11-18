Аксолотли, гуси, кошки и собаки. Кто ездит на уральских поездах

Уральскими поездами в этом году путешествовали 4,5 тысячи животных без сопровождения хозяев, сообщает пресс-служба СвЖД. «Наиболее часто путешествуют кошки и собаки, из необычных «пассажиров» – аксолотли и гуси», – уточнили там.

Животные, которые путешествуют в одиночку, ездят в закрытой клетке в багажном купе. «За состоянием животного во время поездки наблюдают проводники пассажирских вагонов», – сказали в пресс-службе железной дороги.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»