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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:14 мск

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Аксолотли, гуси, кошки и собаки. Кто ездит на уральских поездах

Уральскими поездами в этом году путешествовали 4,5 тысячи животных без сопровождения хозяев, сообщает пресс-служба СвЖД. «Наиболее часто путешествуют кошки и собаки, из необычных «пассажиров» – аксолотли и гуси», – уточнили там.
Животные, которые путешествуют в одиночку, ездят в закрытой клетке в багажном купе. «За состоянием животного во время поездки наблюдают проводники пассажирских вагонов», – сказали в пресс-службе железной дороги.

Екатеринбург, Елена Сычева

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