Задержан грабитель, который нападал на неспортивных парней (ФОТО)

В Екатеринбурге задержан 19-летний житель Челябинской области, который грабил прохожих в центре города.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, ранее в полицию поступала информация о том, что в торговом центре на ул. 8 Марта, а также в районе перекрестка улиц 8 Марта – Ленина неизвестный под угрозой насилия отбирает деньги у молодых людей. Злоумышленник покушался на случайных прохожих, причем выбирал парней неспортивного вида, которые не могли бы оказать сопротивление. Сначала он просил у жертвы дать ему немного денег на проезд. При получении отказа начинал агрессивно угрожать и запугивать пострадавшего. Подавив волю жертвы, он либо забирал наличные, либо заставлял потерпевшего перевести деньги ему на карту.

Оперативники отдела полиции № 5 провели мероприятия в районе возможного появления грабителя и по имеющимся приметам задержали его. В этот же день в полицию с заявлениями обратились двое потерпевших – студентов колледжей, которые опознали своего обидчика. 16 ноября у одного из заявителей подозреваемый забрал 4,5 тысячи, у другого – тысячу. В ходе дальнейшей проверки по материалу был выявлен еще один факт: 7 ноября на улице Ленина фигурант похитил у 20-летнего парня 21,5 тысячу рублей, заставив перевести их на свой счет.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК Российской Федерации «Грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Молодой человек помещен под стражу.

Полицейские подозревают, что им известны не все преступные эпизоды, и просят всех, кто пострадал от действий данного лица, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 356-42-05 или 102 (02).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»