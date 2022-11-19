Глава Минздрава РФ прилетел в Екатеринбург

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня прибыл в Екатеринбург. В его планах – посещение Центральной городской больницы № 20, которая обслуживает микрорайоны Химмаш и Уктус.

В медучреждении корреспонденту РИА «Новый день» информацию о визите министра подтвердили. По словам собеседницы агентства, больница является передовой по многим направлениям, в частности – по профилактике и вакцинации, и именно этим привлекла вниманием Михаила Мурашко. Федеральный министр планирует посетить поликлинику № 1 на улице Зои Космодемьянской, а также стационар.

В медицинских кругах приезд Михаила Мурашко тут же вызвал слухи о том, что он снимет с паузы вопрос о назначении главы регионального Минздрава. Напомним, что Андрей Карлов с сентября после отставки правительства на фоне выборов губернатора Свердловской области работает в статусе исполняющего обязанности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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