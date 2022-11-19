«Автомобилист» выиграл шестой матч подряд, разгромив «Сочи»

«Автомобилист» в субботу вечером на домашнем льду одержал самую крупную победу в текущем сезоне КХЛ. Екатеринбуржцы разгромили «Сочи» со счетом 8:2.

Уральские хоккеисты забивали голы в каждом из трех периодов и с разных позиций: в равных составах, большинстве и меньшинстве. В стартовой двадцатиминутке отметились Георгий Белоусов, Ник Эберт и Брукс Мэйсек. Во втором периоде – Данил Романцев, Анатолий Голышев и Сергей Зборовский. Гости ответили одной шайбой Доната Стальнова, который все-таки «распечатал» ворота екатеринбургского вратаря Игоря Бобкова.

В третьей двадцатиминутке голы продолжились, и обе команды отличились в игре в большинстве. «Автомобилист» забросил еще две шайбы благодаря точным броскам Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека, сочинцы ответили голом Никиты Точицкого.

Напомним, что это уже шестая победа подряд «Автомобилиста». Екатеринбургский клуб закрепился на первом месте Восточной конференции КХЛ. Следующие два матча уральцы проведут на выезде: 23 ноября состоится матч с «Трактором» в Челябинске и 25 ноября – игра с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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