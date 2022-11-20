«Экстрасенс» вытянул 3 млн рублей у пенсионерки, желавшей вылечить сына от алкоголизма

Очередной случай мошенничества с участием лже-целителей расследуется в Екатеринбурге. В полицию обратилась 70-летняя пенсионерка, которая отдала «экстрасенсу» более 3 млн рублей, чтобы тот вылечил ее сына от алкоголизма, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Женщина рассказала, что в феврале увидела по телевизору программу об экстрасенсах, где помимо прочего был указан телефонный номер для связи и консультации. Она позвонила по указанному телефону, надеясь, что «экстрасенс» сможет вылечить ее сына от алкогольной зависимости. Мужчина, который назвался Марком Владимировичем, заявил, что для обряда избавления от зависимости необходимы специальные свечи и определенная атрибутика стоимостью 20 тысяч рублей. Пенсионерка кинулась к банкомату и перевела требуемую сумму. На следующий день «Марк Владимирович» перезвонил и сообщил, что ситуация намного серьезнее, и что сына нужно «отмаливать», иначе он может умереть. Для этого необходимо срочно найти уже 400 тысяч рублей.

После этого пенсионерке звонили практически каждый день, требуя все новые суммы денег. Поводы при этом находились самые различные: от страхования счетов до уплаты неких налогов. Доверчивая женщина сначала отдала злоумышленникам, которых она даже ни разу не видела, все свои сбережения, затем взяла несколько крупных кредитов в банках. Ей также пришлось продать две комнаты в двух принадлежащих ей квартирах. Когда закончились и эти деньги, она начала обращаться в микрофинансовые организации. «Таким образом мошенники выманивали деньги у пенсионерки до ноября, пока женщина наконец-то не начала понимать, что ее, мягко говоря, обманывают. После этого она обратилась в полицию. Общая сумма ущерба к тому времени превысила 3 миллиона рублей», – отметили в полиции.

Сейчас правоохранители разбираются в подробностях истории. В действиях неизвестных усматривается состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Правоохранители в очередной раз призывают граждан не поддаваться на уловки аферистов и не переводить свои средства на неизвестные счета или незнакомым людям ни под каким предлогом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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