В Серове экс-полицейского оштрафовали за взятки на 100 тысяч рублей

В Серове бывшего полицейского, работавшего в местном изоляторе, оштрафовали на 100 тысяч рублей. За мелкие взятки он передавал находящимся в ИВС задержанным телефоны и сим-карты.

По версии следствия и суда, полицейский поста внутренней охраны изолятора в Серове Семен Игнатович предлагал содержащимся в изоляторе временного содержания людям за мелкие взятки передать им телефоны, зарядники и сим-карты. За свои услуги Игнатович получал от 500 до 5500 рублей. Деньги перечислялись на банковскую карту полицейского матерью одного из лиц, содержавшихся в изоляторе. Всего за полгода – с января по июнь 2021-го – он «заработал» 24 тысячи рублей.

Серовский районный суд признал экс-полицейского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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