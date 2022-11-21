Спецавтобаза показала, что происходит с собаками после приюта (ФОТО)

«Спецавтобаза», на территории которой находится единственный в Екатеринбурге муниципальный приют для животных, показала, что происходит с собаками, которые обрели новый дом. Таких за этот год набралось 120. Еще столько же вернулись к своим владельцам.

Как рассказали в пресс-службе «Спецавтобазы», новые хозяева животных нередко делятся с работниками приюта счастливыми историями. Ротвейлера Егора весной этого года забрала к себе Анна. Пес уже знал базовые команды, но сейчас он продолжает заниматься со своей хозяйкой и с кинологом.

Спустя два года, проведенных в приюте, появился новый дом и у хаски Хосэ. Его новый хозяин работает удаленно, поэтому проводит со своим питомцем много времени.

Собаку Шерлока забрали из приюта еще щенком три года назад, а сейчас он занимает призовые места на соревнованиях по разным «песьим» видам спорта.

«Взять собаку из приюта – благородное дело, но чтобы она стала хорошим другом, с ней нужно заниматься, уделять ей много времени. На это способны не все, поэтому мы всегда стараемся узнать о будущих владельцах как можно больше. Случаи, когда собаки из приюта снова оказывались на улице и возвращались к нам, к сожалению, есть», – говорит начальник приюта для животных ЕМУП «Спецавтобаза» Ольга Гласова.

Сейчас в приюте находится 85 собак, и каждая из них ждет своего человека. Познакомиться с ними можно на дне открытых дверей, ближайший пройдет в субботу, 26 ноября, с 14:00 до 16:00. Предварительная запись не нужна, подробности можно узнать по телефонам: +7 (343) 286-74-68, +7 (904) 170-24-44.

Отметим, что всего за год в Екатеринбурге отловили более 670 собак.

Екатеринбург, Елена Сычева

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