Из Екатеринбурга запускают перелеты в Ставрополь

Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в Ставрополь. Улететь туда можно будет с 5 января 2023 года. Самолеты будут отправляться из Кольцово по вторникам и четвергам. Перевозчик – Red Wings.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что рейсы будут совершать на SSJ100. Также там рассказали, что направление субсидируемое, поэтому попадающие под критерии пассажиры (люди моложе 23 лет и старше 55 лет, многодетные семьи, люди с инвалидностью и их сопровождающие) могут купить билеты со скидкой.

Екатеринбург, Елена Сычева

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