На улице Колмогорова из-за коммунальной аварии затопило парковку УрГЮУ и дороги

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии улицу Колмогорова заливает холодной водой. Потоки льются по парковке Уральского юридического университета и по прилегающим дорогам.

Как сообщают очевидцы, воды очень много. Возле здания УрГЮУ на Колмогорова, 52 из-под асфальта бьет фонтан.

В пресс-службе МУП «Водоканал» «Новому Дню» сообщили, что на место уже выехали две бригады.

«В 14:25 поступило сообщение о том, что в сети на этом участке упало давление. На место направлены две бригады, которые проведут обследование и установят причины», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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