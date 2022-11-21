Названы крупнейшие должники за отопление и свет – им грозит банкротство

В России прекратил действовать мораторий на банкротство и взыскания, объявленный правительством в апреле 2022 года. Он распространялся в том числе и на оплату за коммунальные ресурсы – поставщики тепла, света, газа, воды не могли требовать деньги за них с управляющих компаний и ТСЖ. «Должникам был предоставлен широкий пул государственных преференций. Например, отпала необходимость оплачивать неустойки, штрафы и пени, а также временно было приостановлено действие других финансовых санкций за неисполнение платежных обязательств. К сожалению, ряд управленцев воспринял эту поддержку как сигнал к тому, что можно пользоваться ресурсами бесплатно», – отметили в «ЭнергосбыТ-плюс».

В компании подчеркнули, что должникам, которые не рассчитаются с поставщиками ресурсов, грозят санкции – вплоть до банкротства. При этом энергетики рекомендуют собственникам жилья в многоквартирных домах требовать у своих управляющих компаний и ТСЖ отчеты о том, как они перечисляют деньги собственников, заплаченные за свет, тепло и другое поставщикам ресурсов. «Сегодня у собственников жилья есть все законные основания полностью контролировать деятельность своей управляющей компании, которая обязана обеспечить свободный доступ для граждан к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Лучше уже сегодня проверить свою УК или свое ТСЖ, чтобы не волноваться за комфорт и уют в долгие и холодные зимние месяцы. Только личный контроль может заставить систему домоуправления работать надежно, без растущих долгов за коммуналку», – напомнили в компании.

Добавим, что в Свердловской области несколько обслуживающих компаний в сфере ЖКХ, которые являются посредниками между потребителями и энергетиками, накопили новую или увеличили имеющуюся задолженность. Например, за полгода ООО «УК Антуфьев» из Нижней Туры накопило долг в 1,5 млн рублей за отопление, а ООО «Косулинская управляющая компания» из Белоярского района должна энергетикам за свет 11 млн (долг накопился примерно за год). Также в списке должников за электроэнергию ивдельское ТСЖ «Гидролизный» (2,9 млн рублей за пять лет). За отопление не платят ООО «УК «Эксперт» из Нижней Туры (долг 2,5 млн примерно за год), ООО «Комфорт-Сервис Первоуральск» (3,5 млн за 3,5 года).

Самые большие задолженности за тепловые ресурсы у екатеринбургских компаний, которые обслуживают многоквартирники: ОЖЭК-1 (26,9 млн за 8 месяцев), ООО «Управляющая компания «Формула ЖКХ» (20,4 млн за 7 месяцев), ТСЖ «Жилой комплекс Аврора» (11,8 млн за год), ООО «Пик-Комфорт» (7 млн за полгода) и ОЖЭК 2 (6,5 млн за 8 месяцев).

Екатеринбург, Елена Сычева

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