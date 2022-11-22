Первые случаи гриппа выявлены у детей в Свердловской области

В Свердловской области врачи начали выявлять случаи гриппа А (Н1N1), в том числе у детей. Заболеваемость ОРВИ тоже растет: за неделю зарегистрировали более 33 тысяч случаев, что на 8% больше, чем неделей ранее.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ выше среднемноголетнего уровня на 18%. Болеют чаще всего дети – 64% от всех случаев. В лабораториях продолжают выборочно обследовать пациентов с сезонными вирусами, чтобы понять, какие возбудители сейчас циркулируют. За последнюю неделю проверили 96 человек. Доминирует сезонный коронавирус – 11,5% от числа обследованных. Также выделены вирусы гриппа А (Н1N1), парагриппа, метапневмовируса, SARS-CoV-2 и другие. Один случай гриппа выявлен у ребенка в Екатеринбурге.

Добавим, что в этом году в Свердловской области вакцинация от гриппа идет очень медленными темпами. До сих пор не удалось даже близко подобраться к плану и привить 65% населения. По данным на прошлую неделю, прививки поставили 1,27 миллиона человек, хотя должны вакцинировать более двух миллионов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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