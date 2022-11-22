В Екатеринбурге выпустят книгу-путеводитель по Химмашу

Музей истории Екатеринбурга выпустит новый полностраничный путеводитель по Химмашу. Музей уже заказал 500 экземпляров у печатного дома «Формат», путеводители обойдутся в 327 тысяч рублей и будут готовы до 19 декабря этого года.

Это будут издания размером 170 на 240 мм, состоящие из 260 страниц, с цветной обложкой и цветными страницами внутри. Судя по техзаданию, они должны поступить в продажу.

Ранее Музей истории Екатеринбурга выпускал карманные путеводители по многим районам города, около месяца назад были презентованы путеводители по Академическому, Широкой Речке, Шарташскому рынку, Завокзальному, а всего было издано 22 таких брошюры, в том числе по Химмашу. Но полноформатного путеводителя по этому району еще не было. На сайте музея можно купить такие многостраничные книги только про Уралмаш и Эльмаш.

Продаются они по 650 рублей, вероятно, книга про Химмаш будет стоить как минимум не меньше, так как только изготовление полностраничного экземпляра обойдется почти в 620 рублей.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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