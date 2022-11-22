Екатеринбург не попал в топ-10 городов с высоким качеством жизни

Екатеринбург занял одиннадцатое место в рейтинге лучших городов по качеству жизни, уступив не только столицам, но и Тюмени, Нижневартовску и Череповцу.

Индекс качества жизни рассчитывается на основании данных социологического мониторинга настроений населения, проводимого среди жителей городов с населением более 250 тысяч человек, сообщили в Финансовом университете при правительстве России. Мониторинг учитывал следующие направления: уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность; качество медицинского обслуживания населения; доступность недвижимости; состояние экологической среды в городе; качество работы учреждений среднего и высшего образования; работа учреждений жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, благоустройство города; состояние дорожного хозяйства. Кроме того, учитывалась распространенность деструктивного поведения среди населения (насилие, алкоголизм и т.д.), конфликтность общественных отношений (споры, жалобы, суды), тревожность, интерес к культуре и иное.

В топ-10, по версии исследователей, вошли: Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск и Череповец.

Екатеринбург оказался на одиннадцатой строчке. Основными проблемами города, по мнению представителей Финансового университета, являются (в порядке убывания): конфликтность общественных отношений; готовность к переезду на новое место жительства; состояние медобслуживания; интерес к культурным ценностям; качество экологической среды. Что касается потребительских способностей, качества работы вузов, доступности недвижимости – по этим пунктам город набрал довольно много баллов (более 70-80 из 100).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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