В Екатеринбургской думе утвердили нового председателя экономической комиссии

Екатеринбургская дума утвердила единоросса Виталия Чачина на посту председателя комиссии по экономическому развитию и инвестициям. Место руководителя освободилось после ухода из думы Григория Вихарева, который был избран главой Белоярского округа. Комиссия была на грани роспуска из-за малочисленности, но проблема решилась включением Чачина в состав по его заявлению.

Помимо Чачина в комиссию также входят Алексей Холодарев (заместитель председателя), Владимир Козлов и Любовь Боркова. Ранее комиссия по экономическому развитию в думе активно занималась вопросами нелегального размещения киосков и принимала жалобы от предпринимателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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