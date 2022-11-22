У оператора бюджетов на пиар властей сменился директор

Новым директором информационно-аналитического центра Свердловской области станет Юлия Вершецкая, которая прежде работала в МУГИСО, где фактически выполняла функции целой пресс-службы. Теперь она возглавит структуру, которая занимается освещением деятельности областных властей в региональных СМИ. Документ о назначении еще не подписан, но появится в ближайшее время.

Предшественником Вершецкой на посту главы ИАЦ был Дмитрий Катаржин, который, по неподтвержденным пока данным, получит пост генерального продюсера Областного телевидения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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