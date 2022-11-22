С начала холодов в Свердловской области из-за печей и обогревателей произошло 69 пожаров, есть погибшие

С начала отопительного сезона спасатели зарегистрировали 52 пожара, причиной которых стало неисправное печное отопление, и еще 17 возникли из-за электрообогревателей. В огне погибли четыре человека, еще один пострадал.

«В общей структуре пожаров возгорания из-за неисправности печного отопления, либо из-за неправильной его эксплуатации составляют 6%. Всего с начала года таких пожаров зарегистрировано 487. Это меньше, чем в прошлом году, тогда было 656», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области по государственной противопожарной службе Валерий Казаков.

Всего с начала года в Свердловской области произошло 7 тысяч пожаров – на 28% меньше, чем за тот же период 2021 года. Из огня сотрудники МЧС спасли более тысячи человек. В 60% причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем, в 13% – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Валерий Казаков напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Штрафы для физлиц составляют от 5 до 15 тысяч рублей, для юрлиц – до 400 тысяч рублей. С начала года было возбуждено 2,5 тысячи административных дел.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»