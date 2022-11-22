Уро РАН: на Урале снижаются доходы, а население бежит в другие регионы

Ученые Уро РАН оценили социально-экономическое развитие регионов Урала в эпоху новой экономической реальности. Тревогу вызывают три фактора: снижение доходов, сокращение рождаемости и отток мигрантов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова.

По ее словам, сейчас на Урале снижается рождаемость на фоне роста смертности. На последнем сказался в том числе коронавирус, а падение рождаемости в первую очередь стоит связывать не с кризисом или санкциями, а с демографическими ямами еще со времен Великой Отечественной войны. Но вместе с этим население в регионе сокращается еще и потому что отсюда уезжают. Едут иностранцы – регионы Урала теряют трудовых мигрантов. Уезжают и свои граждане. «Идет миграционный отток, это вызывает тревожность. Это говорит о том, что люди ищут для себя более благоприятное место жительства, где более благоприятные условия, в том числе климат. Многие переезжают в более теплые регионы, в Южный федеральный округ и в центральную часть России. «В силу этого мы население теряем», – отметила эксперт.

Еще одна тенденция – расхождение номинальных и реальных зарплат. «Номинальные и реальные доходы отличаются серьезно. Номинальные доходы показывают рост, 112% по сравнению с 2021 годом, а реальная зарплата – 99%. Но есть и положительный момент – государство не оставляет людей. В том числе пенсионеров, у нас их 30%, увеличивается поддержка их, а также малоимущих и многодетных», – добавила она.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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