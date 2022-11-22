Население и промышленность адаптировались к неопределенности: экономист РАН о происходящем на Урале

Ожидания запада об обвале экономики в России не сбылись, а Урал продемонстрировал высокую адаптивность к текущим условиям. Однако в промышленности наблюдается спад. К таким выводам пришли ученые РАН.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова, в 2021 году в РАН прогнозировали, что 2022 год станет периодом развития экономики регионов, но в итоге пришлось сосредоточиться на поиске факторов устойчивого и безопасного развития регионов. Среди негативных трендов наиболее значимый – это снижение объемов промышленного производства на 2,3%, что обусловлено сокращением как импорта ключевых компонентов для промышленности, так и экспорта основной продукции. Спад промышленности в Свердловской области составил 2,3%, в Челябинской – 1,1%, в Тюменской (без регионов) – 5,6%. Наблюдалось сокращение объема железнодорожных перевозок. Разорванные логистические цепочки привели к падению розничных продаж. Кроме того, в сельском хозяйстве сократился урожай зерновых и бобовых в Курганской области, а в целом по УрФО упали надои молока из-за сокращения поголовья коров. Динамика инвестиций замедлилась.

Однако теперь, отметила Лаврикова, экономика начала восстанавливаться и можно отметить даже некоторые позитивные тренды. Например, мы оправились от ковида, снизилась смертность от этого заболевания и стала более предсказуемой. «Период коронавируса повысил уровень адаптивности населения. Мы наблюдаем снижение уровня занятости, снижение количества безработицы и снижение количества вакансий одновременно, это говорит, что население адаптировалось к неопределенным условиям, развивается самозанятость и удаленная работа», – прокомментировала эксперт.

Она добавила, что западные экономисты ожидали обвальный спад в промышленности, но спад, конечно, есть, но точно не обвальный. И промышленность также уже адаптировалась к текущим условиям. Кроме того, в регионах Урала наблюдается высокий рост в сфере жилищного строительства, а также прирост по обороту малых предприятий. Не исключено, что некоторое плановые снижение промышленного производства продолжится, но его несколько сгладит сфера ОПК и госзаказ. Ожидается, что в 2024 году будет заметен рост развития промышленности.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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