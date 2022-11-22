Счетная палата Екатеринбурга увеличит штат

Екатеринбургская дума одобрила расширение штата муниципальной счетной палаты. В структуре органа появится еще один работник – главный специалист, и это решение потребует дополнительных расходов из бюджета.

Как пояснил депутатам руководитель палаты Александр Гетманчук, сейчас в составе органа 14 человек. Это председатель, заместитель председателя, четыре аудитора, шесть инспекторов и два муниципальных служащих – главбух и секретарь. На главбуха сейчас возложены все обязанности, касающиеся функционирования палаты. В том числе кадровая работа, материально-техническое обеспечение, документооборот, работа с обращениями граждан и многое другое. Поэтому палата попросила добавить еще одну штатную единицу, сотрудника, который мог бы разделить этот функционал. В связи с увеличением штата до 15 человек в 2023 году счетная палата получит дополнительно 1 миллион рублей из бюджета – на организацию рабочего места и зарплату нового специалиста. В последующем бюджетные затраты на сотрудника составят около 860 тысяч рублей в год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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