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Вторник, 22 ноября 2022, 14:40 мск

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Юрия Биктуганова переназначили на пост министра образования Свердловской области

Евгений Куйвашев переназначил Юрия Биктуганова на пост министра образования и молодежной политики Свердловской области. До этого чиновник работал в статусе и.о.

Напомним, в сентябре после губернаторских выборов областное правительство сложило полномочия перед вновь избранным главой региона. В октябре Куйвашев утвердил всех своих действующих заместителей, а затем переназначил и провел ротацию большинства министров. Новых лиц среди руководителей в правительстве Свердловской области не появилось.

На данный момент в статусе и.о. остаются главы министерства АПК, министерства здравоохранения и министерства строительства.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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