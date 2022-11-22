Безработный купил костюм Росгвардии и ограбил мальчика

В Каменске-Уральском завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего безработного, который купил себе костюм росгвардейца и, прикинувшись силовиком, ограбил квартиру.

Мужчина заметил 16-летнего мальчика, который выводил из гаража велосипед. Под предлогом проверки документов на двухколесный транспорт и якобы для выявления другого похищенного имущества, лжеросгвардеец отправился с подростком к нему домой. Юноша не знал, что действия «силовика» незаконны.

Осмотревшись в квартире, мужчина пригрозил мальчику пистолетом, надел ему на руки наручники, а сам вынес из квартиры имущества на 170 тысяч рублей.

Впоследствии злоумышленник был пойман. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья и с угрозой применения такого насилия». Дело передано в суд с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением.

Екатеринбург, Елена Сычева

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