Уро РАН: промышленники переориентировались на Китай, Индию и Турцию

После начала конфликта на Украине и ввода санкций на Урале снизился индекс промышленного производства, особенно пострадали регионы, которые занимаются обрабатывающим производством – Свердловская, Челябинская, Тюменская области (без автономных округов). Ситуация в экономике ХМАО и ЯНАО проще, нефтедобывающие регионы показывают рост. Единственный регион, где сохранился рост в обрабатывающем производстве – это Курганская область, и это произошло за счет оборонно-промышленного комплекса, который не работает на внешнем рынке, а получает госзаказ. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заведующий сектором экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН к.э.н. Григорий Коровин.

Вместе с тем, регионам Урала удалось переориентироваться на новые рынки. В лидерах по экспорту сейчас – Китай, Индия и Турция. «Несмотря на санкции, по данным за полугодие, покупку никеля и алюминия продолжали США и страны Евросоюза», – добавил Коровин.

Из-за нынешнего состояния экономики вопрос с экологией на Урале может еще больше обостриться. «Некоторые глобальные тренды развития промышленности пока отошли на второй план – в первую очередь это вопросы экологизации, энергоперехода. Сейчас главное – получение новых рынков, проблема логистики, покупка или замена оборудования. Определенную нишу открывает уход иностранных компаний из России», – добавил экономист.

Прогнозы на будущее он делать не рискнул – вообще не понятно, в каких условиях будут работать предприятия в будущем, введение новых санкций и ограничительных мер продолжается. «Мы сталкиваемся с закрытием рынков, ценовой дискриминацией, когда нашу нефть ограничивают в цене. Покупатели ресурсов опасаются вторичных санкций. Если смотреть дальше – будут сложности в реализации новых проектов, покупке качественного оборудования для нашей промышленности. Есть мнение о надвигающейся рецессии мировой экономики, а есть мнение, что мы на новом витке развития экономики. Смысла говорить о прогнозах пока нет», – подытожил ученый РАН.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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