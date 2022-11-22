МЧС проведет учения в цирке

В екатеринбургском цирке завтра пройдут учения МЧС. Тренировка будет посвящена эвакуации людей при пожаре.

«По легенде произойдет возгорание в одном из помещений здания цирка. Сработает система оповещения людей о пожаре и сотрудники цирка организуют эвакуацию посетителей. Для ликвидации условного пожара будут задействованы силы и средства 60-го отряда федеральной противопожарной службы», – уточнили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Там также уточнили, что эвакуации животных не будет. Сейчас в здании цирка «квартируют» белые медведи, и им это может «не понравиться».

Екатеринбург, Елена Сычева

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