Стало известно, когда выгоднее всего идти в отпуск в 2023-м

Стало известно, когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году. Эксперты сервиса HH.ru выяснили, что это август – в этом случае работник «отгуляет» 23 рабочих дня, а также март и октябрь – по 22 рабочих дня. Наименее выгодны для отпуска январь и февраль – в эти месяцы всего 17 и 18 рабочих дней соответственно.

«Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок – СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня. Если совсем просто, СДЗ – это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни – например, понедельник, вторник и среду, – то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», – объяснила юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Поэтому, по словам эксперта, часто отпускные меньше зарплаты.

«Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», – отметила она.

Так, при годовом доходе в 700 тысяч рублей за 5 дней отпуска в январе с понедельника по пятницу выплата составит 9 954 рубля, но при этом из оклада вычтут 14 706 рублей. Если же пойти в аналогичный отпуск в августе, отпускные составят те же 9 954 рубля, но и из оклада вычтут только 10 870 рублей.

Отметим, согласно опросу, проведенному весной, 35% жителей Свердловской области сообщили, что им недостаточно 28 дней отпуска в год, еще 6% ответили, что удовольствуются отпуском и покороче, а остальных все устроило и так. Тогда же выяснилось, что 51% уральцев идет в отпуск в июле, а 40% – в августе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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