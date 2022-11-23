«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы из Екатеринбурга в столицу Дагестана

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 26 декабря возобновит полеты в Махачкалу. Рейсы будут осуществляться трижды в неделю.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, вылеты из Кольцово запланированы по понедельникам, четвергам и субботам. Кроме того, с 22 декабря «Уральские авиалинии» увеличат частоту вылета в Махачкалу из Москвы до двух раз в день. Билеты уже есть в продаже на сайте авиакомпании, в приложении и кассах.

Добавим, что Дагестан в последние три года стал популярным у туристов из Екатеринбурга направлением. Махачкала, в частности, сочетает в себе традиции и современность. Здесь на каждом шагу встречаются особняки позапрошлого века и наследие советской эпохи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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