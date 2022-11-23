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Среда, 23 ноября 2022, 11:03 мск

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«Ласточку» между Екатеринбургом и Пермью отменяют

С середины декабря перестанет ездить «Ласточка» между Екатеринбургом и Пермью. Это самый быстрый из поездов, который курсирует между двумя городами. Если скорые и фирменные поезда преодолевают расстояние около 6 часов, то «Ласточке» со всеми остановками требуется 5 часов. Цена билета составляет около 1100-1300 рублей.

Последний поезд отправится из Екатеринбурга в Пермь 10 декабря в 17:51, а обратный – 11 декабря в 06:46.

«Ласточки» между Екатеринбургом и Пермью начали курсировать в 2019 году, во время пандемии их работу останавливали, но перезапустили год назад. О причинах отмены не сообщается, однако пермские власти уже отправили запрос с ФПК, чтобы узнать, почему маршрут хотят отменить и что можно сделать, чтобы этого не произошло.

Екатеринбург, Елена Сычева

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