В Верхотурье должник спрятался от приставов под креслом

Приставам пришлось доставать должника из-под кресла, где он решил спрятаться, когда за ним пришли. У мужчины из Верхотурья накопились долги по кредиту, а у его брата – по алиментам на двоих детей на сумму больше 800 тысяч рублей.

«Мужчины официально нигде не трудоустроены, у них отсутствует имущество, на которое возможно обратить взыскание, на их расчетные счета денежные средства не поступают. Поскольку должники уклонялись от погашения задолженности и от явки на прием к судебным приставам-исполнителям, было принято решение об их принудительном приводе», – объяснили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.

Когда приставы пришли к первому из братьев, алиментщику, то не застали никого дома. По второму адресу, по соседству, им открыла девушка, сообщившая, что того, кого они ищут, в помещении нет, однако приставы не поверили ей – и нашли должника по кредиту под креслом. Его доставили к судебному приставу-исполнителю, а следом за ним прибежал в отделение и его брат-алиментщик. В отношении обоих составили протоколы об административных правонарушениях. Одному – по ст.5.35.1 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», другому – по ст. 17.14. КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве». Еще один протокол составили на девушку, которая обманула приставов, – по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица».

Екатеринбург, Елена Сычева

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