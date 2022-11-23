Данные о невыплатах мобилизованным уйдут в прокуратуру

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что получил уже почти 900 обращений о невыплатах мобилизованным. «У людей разная ситуация, кто-то сообщает, что ему вообще не заплатили, кто-то – что не доплатили. Мы разбираемся по каждому случаю, все данные комплектуем по частям, дивизиям, полкам, где есть такие случаи – и сегодня уже передадим в военную прокуратуру очередной пакет», – отметил собеседник «Нового Дня».

Накануне Иванов уже отправил в военную прокуратуру Екатеринбурга данные по 200 мобилизованным, которые сообщили о невыплатах. При этом, по его информации, часть из обратившихся уже стали информировать, что деньги за ноябрь все-таки пришли. «Думаю, в ближайшее время все скорректируют и все получат положенные выплаты», – добавил он.

Напомним, мобилизованные по выплатам приравниваются к контрактникам, им должны выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Выплаты производятся с 10 по 20 число за истекший месяц, в ноябре деньги должны были поступать на счета военнослужащих досрочно, начиная с 8 ноября. Средства за декабрь Минобороны также обещает выплатить досрочно – до 25 декабря.

Екатеринбург, Елена Сычева

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