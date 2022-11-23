На пермской трассе грузовик выехал на встречку и врезался в Renault Logan, есть погибший (ФОТО)

Сегодня рано утром на трассе Пермь-Екатеринбург грузовик Ford с полуприцепом выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку Renault Logan. Один из пассажиров погиб на месте.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около шести часов утра на 320 километре дороги Пермь-Екатеринбург. За рулем грузовика Ford F-MAX был 70-летний житель Омской области, который направлялся в сторону Перми. Госавтоинспекторам он заявил, что не понял, как оказался на встречке.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Renault Logan, который находился на заднем пассажирском сидении слева, скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи,– рассказали в Госавтоинспекции Первоуральска. – Всего в легковушке было пять человек, все – жители Ревды. Водитель и еще три пассажира травм не получили». По факту ДТП ведется расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы и принято процессуальное решение.

Фото ГИБДД

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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