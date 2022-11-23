Прокуратура нашла нарушения в закупках мэрии Екатеринбурга

Прокуратура выявила множество нарушений в закупках мэрии Екатеринбурга по программам благоустройства города и оплате за работу. Возбуждены административные дела по пяти статьям КоАП.

Нарушения выявила счетная палата в ходе проверки муниципального казенного учреждения «Городское благоустройство». В частности, ошибки были допущены при реализации программы по развитию сетей уличного освещения, благоустройства территории города, нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Вскрыты нарушения при формировании закупочной документации, случаи оплаты фактически невыполненных работ, а также нарушение сроков оплаты принятых в установленном порядке работ. Помимо этого, учреждением допущено принятие бюджетных обязательств по договорам сверх доведенных лимитов», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Главе Екатеринбурга Алексею Орлову и главе МКУ «Городское благоустройство» прокуратура внесла представление. Кроме того, в отношении должностных лиц МКУ прокуратура возбудила административные дела по пяти статьям КоАП: утверждение документации об аукционе с нарушением требований законодательства; приемка выполненной работы несоответствующей условиям контракта; нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты работ и другим. Следить за устранением нарушений будут районные надзорные органы Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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