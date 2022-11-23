Спасатели выпустили экстренное предупреждение о сильных снегопадах и гололедице

В Свердловской области завтра ожидается сильный снег и гололедица на дорогах. Региональное ГУ МЧС выпустило экстренное предупреждение.

«24 ноября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, на дорогах гололедица. Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия, – говорится в сообщении спасателей. – Не оставляйте открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи и других источников опасности».

Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров. В случае неисправности машины включить аварийку и ждать помощи в автомобиле с включенным двигателем, но открытым окном. Пешеходам стоит выбирать не скользкую обувь.

По данным синоптиков, 24 ноября в Свердловской области днем будет -8…-13 градусов днем, на севере – до -18. Ночью похолодает до -16…-21 °C (на севере до -26). Днем может быть сильный снег, слабая метель. В пятницу осадки должны закончиться, температура 25 ноября будет -11…-16 градусов днем, -16…-21 °C ночью.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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