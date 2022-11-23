В Екатеринбурге появился технологичный центр управления теплоснабжением

Екатеринбургская теплосетевая компания презентовала новый диспетчерский щит, который позволяет отслеживать городскую систему теплоснабжения в режиме онлайн. Это финальная часть проекта по цифровизации теплосетей Екатеринбурга – одного из самых масштабных в России. Современные технологии вывели работу энергетиков на новый уровень – теперь оперативные бригады реагируют на любые утечки или внештатные ситуации быстрее, чем это успевают замечать потребители.

«Диспетчерский щит – это своего рода единый центр управления. На видеостене отражается цифровой двойник системы теплоснабжения Екатеринбурга. Диспетчеры могут видеть малейшие отклонения температурного режима на теплопунктах и оперативно отправлять бригаду на место. Персонал работает круглосуточно, смена длится 12 часов. Поэтому мы использовали современные подходы даже в интерьере: столы и стулья настраиваются индивидуально под каждого специалиста, есть комната отдыха, система кондиционирования», – рассказал главный инженер ЕТК Игорь Муртазин.

Новый диспетчерский щит ЕТК открылся в октябре, на его обустройство потребовалось около пяти месяцев. Энергетики шутят, что с таким развитием технологий скоро можно будет запускать отопительный сезон нажатием одной кнопки, но пока основная часть работы все равно лежит на персонале. Тем не менее, автоматизированный щит позволяет эффективнее контролировать всю систему теплоснабжения Екатеринбурга, которая находится в ведении компании «Т Плюс».

Как работает новый диспетчерский щит, сегодня проверили чиновники ЖКХ. «Такой проект, безусловно, имеет большое значение для Екатеринбурга. Полная регулировка системы теплоснабжения означает комфортную температуру в домах жителей города. Нам сегодня также рассказали о разделении функционала специалистов. Важно, что компания самостоятельно готовит кадры. Люди здесь становятся профессионалами, а это важно для нашей отрасли в целом, – отметил вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко.

Первый заместитель министра ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов рассказал, что давно знаком с производственным зданием, где сейчас располагается диспетчерский щит ЕТК. «Мало кто помнит, но в 1980-х температурные режимы измерялись логарифмическими линейками. То, что мы видим сейчас, – огромный технологический и интеллектуальный прорыв. Сейчас требуется не только современное оборудование, но и уникальные навыки специалистов. Екатеринбург растет, и город нужно поддерживать теплоэнергией. Также растут требования людей к качеству теплоснабжения и горячей воды. Компания «Т Плюс» действительно уделяет много внимания всем сторонам процесса, чтобы обеспечить технологический прогресс», – поделился впечатлениями замминистра.

Напомним, проект цифровизации теплосетей в Екатеринбурге начали реализовывать в 2018 году. ЕТК провела автоматизацию центральных тепловых пунктов и насосных станций, а затем перевела всю инфраструктуру на новое программное обеспечение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дмитрий Бутаков

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