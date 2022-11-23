ЕВРАЗ запустил главный экологический объект в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сегодня в Нижнем Тагиле министр природных ресурсов России, региональные власти и руководство ЕВРАЗа запустили знаковый экологический проект на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Это позволит снизить специфические выбросы на 56%. На проект, реализация которого заняла 2,5 года, потратили 2,1 миллиарда рублей.

Коксохимическое производство на НТМК перевели на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа. Как пояснили в пресс-службе ЕВРАЗа, раньше технологическая вода после охлаждения коксового газа попадала в градирню открытого типа. Теперь она станет охлаждаться в герметичном оборудовании, без контакта с атмосферным воздухом. После очистки коксовый газ будет возвращаться для дальнейшего использования в производстве и топливной системе комбината. Это позволит снизить выбросы на 176 тонн в год, уменьшить потери при улавливании бензола на 7 кг/тыс. м3.

Пусковую кнопку нажимают Денис Новоженов, Александр Козлов, Алексей Иванов, Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев

«Сегодня для нас произошел не просто вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа. Для горожан, и особенно жителей Ленинского района, – это уменьшение запахов, – рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, который принимал участие в открытии. – Потому что именно из градирни в воздух попадали нафталин, бензол, аммиак. Конечно, экологическая модернизация предприятия – это дорого. Но комфортная жизнь в городе, без запахов и без вреда здоровью, – цены не имеет. Чистый воздух – бесценен. И когда предприятия вкладывают собственные средства в реализацию экологических проектов – это достойный пример для других».

Министр добавил, что Нижний Тагил – один из двенадцати городов, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух». Основные источники выбросов здесь – это промышленные предприятия, транспорт и частный сектор. Цель – уже через три года снизить совокупный объем загрязняющих выбросов на 30,4 тысячи тонн в год. Для этого частные дома переводят на газовое отопление, реконструируют котельные, заменяют общественные автобусы на экологически чистые трамваи. Но, безусловно, основной вклад в снижение выбросов вносят предприятия.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что запуск сегодняшнего проекта на НТМК – это «важный шаг не только в повышении эффективности и безопасности производства, но и в улучшении экологической обстановки в Нижнем Тагиле». И это – только часть масштабной экологической программы, которую последовательно реализует ЕВРАЗ НТМК.

Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов рассказывает о новом оборудовании Александру Козлову

«Сокращение выбросов в атмосферу – одно из ключевых направлений экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года, – подтвердил президент ЕВРАЗа Алексей Иванов. – Я рад отметить, что четырехстороннее соглашение о взаимодействии по федеральному проекту «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле, которое мы заключили в 2019 году с руководством федеральных и региональных органов власти, реализовано на 2 года раньше срока – в полном объеме и при деятельной поддержке всех сторон. Суммарный эффект снижения выбросов в атмосферу составил 7,5 тыс. тонн, а объем наших инвестиций в проекты «Чистого воздуха» в Нижнем Тагиле превысил 4,4 млрд рублей. Компания не останавливается на достигнутом. Мы включили в комплексный план города три новых проекта, направленных на снижение еще 6,5 тыс. тонн выбросов до 2026 года, в том числе специфических выбросов коксохимического производства. ЕВРАЗ намерен выделить на эти мероприятия около 4,5 млрд рублей».

Добавим, что перевод коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа – это пятое мероприятие компании в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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