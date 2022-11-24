В Екатеринбург из Киргизии прилетел 901 попугай (ФОТО)

В Екатеринбург из Киргизии доставили 901 попугая: амадин, неразлучников, корелл и других. Птицы прилетели рейсом из города Ош.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, птицы отправятся в зоомагазин, а также к одному местному бизнесмену. Среди путешественников – 660 волнистых попугайчиков, 110 амадин, 40 неразлучников, еще 40 – неразлучников Фишера, 20 коррелл. Есть певчие, какарики и розеллы.

«Попугаи прилетели в рамках Таможенного союза, поэтому ветеринарно-санитарный контроль птицы прошли на территории Кыргызской республики. Согласно заключению ветеринарного врача, все попугаи здоровы. Кольцовские таможенники нарушений в документах не выявили», – добавили в УТУ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»