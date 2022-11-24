Выборы декана журфака завершились, но имя назовет ректор

Накануне прошла процедура выборов нового декана журафака УрФУ. Все четыре кандидата – экс-главред Ura Иван Некрасов, руководитель пресс-службы ВТБ Урала Максим Кассандров, глава образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова и доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Елизавета Голоусова.

По итогам публичных защит первое место занял Некрасов – за него проголосовал зал, в свою очередь, оценочная комиссия, состоящая из представителей СМИ, выбрала Кассандрова. Однако финальное слово остается за ректором УрФУ Виктором Кокшаровым. Как пояснили «Новому Дню» в университете, он подпишет приказ о назначении одного из кандидатов, изучив их программы, а также ознакомившись с мнением оценочной комиссии и присутствовавших в зале на защите людей. При этом не исключено, что выбор главы вуза не совпадет ни с первыми, ни со вторыми.

Екатеринбург, Елена Сычева

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