Под снегом окажется 60% региона: власти рассказали, как будут бороться со стихией

Снегопады в Свердловской области продлятся до завтрашнего дня, под снегом окажется до 60% территории региона. Местами уровень снежного покрова достигнет девяти сантиметров. Чтобы устранять последствия стихии, сегодня на дороги выведут до 320 единиц техники.

«24 ноября основной фронт пройдет по западным, центральным, южным и восточным районам Свердловской области. Под снегом окажется около 60% территории региона. В ночь с 23 на 24 ноября уже выпало до трех сантиметров снега. Дороги расчищали 242 единицы техники, в том числе 104 комбинированных дорожных машин, 12 автомобилей с отвалом, 34 автогрейдера, 19 тракторов и 73 единицы прочей техники», – сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области.

Водителей, пассажиров и пешеходов просят сегодня особенно внимательно соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистов – не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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