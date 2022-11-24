На Урале будут судить убийц, которые смыли органы жертвы в канализацию, а голову убрали в холодильник

Свердловский облсуд рассмотрит дело в отношении двух мужчин, которые убили и расчленили своего собутыльника.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, жуткая история произошла ночью 6 декабря 2021 года в Камышлове. В квартире на улице Строителей четверо мужчин собрались выпить, в том числе уроженцы Каменского района и Нижней Туры, обоим было по 25 лет. В какой-то момент они поругались с хозяином квартиры и решили его убить. Для этого двух своих собутыльников они позвали в ванную покурить. Сначала решили запугать третьего знакомого – житель Каменского района пырнул его ножом в живот и в каждую из кистей рук и пообещал убить. Затем агрессоры напали на хозяина квартиры – минимум дважды ударили его ножом в шею и сзади в район грудной клетки, отчего тот упал в ванную. Затем его добили 27 ударами по голове, телу и конечностям. Потерпевший скончался на месте, а его тело расчленили ножом и электрическим лобзиком. Голову своего товарища мужчины убрали в холодильник, большую часть внутренних органов смыли в канализацию, часть выбросили в мусорные баки, остальные части тела отнесли в промзону, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Мужчин, совершивших такие зверства, будут судить по двум статьям – ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Дело направлено в Свердловский облсуд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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