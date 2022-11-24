Овощи на Урале дорожают рекордными темпами – до 20 % за неделю

В Свердловской области продолжают дорожать овощи. Самый стремительный рост, по данным Свердловскстата, показали огурцы – более чем на 20 % за неделю. Килограмм можно купить в среднем за 112 рублей. Помидоры стали дороже почти на 6 %, они стоят 133 рубля, картофель за это же время подорожал практически на 5 %, в среднем на прилавках картошка лежит по 27 рублей за килограмм. Также дороже стали капуста, лук, свекла, морковь, яблоки и бананы.

Цены растут не только на овощи и фрукты – еще дороже стало детское питание. Мясные детские пюре прибавили в цене за неделю более 2 % (их теперь продают по 103 рубля за 100 грамм), фруктовые пюре подорожали на 1,5 % (51 рубль за 100 грамм). А вот овощные пюре и смеси стали немного дешевле, менее чем на процент. Овощные консервы стоят 61 рубль за 100 грамм, смесь – по 1072 за килограмм.

Кроме того, за неделю выросли цены на говядину, свинину, курицу, рыбу, масло сливочное и подсолнечное, молоко, сметану и творог, конфеты, печенье, чай и другие продукты. Некоторые позиции стали дешевле: это сосиски, маргарин, пшеничная мука, рис, пшено, макароны. Подешевела водка – на 0,09 %. Литр стоит 659 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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