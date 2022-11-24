Екатеринбургские депутаты поспорили о расходах районных администраций

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы одобрила сметы административных районов города на 2023 год. Общие затраты на содержание ведомственных учреждений и хозяйственную деятельность составят 4,6 миллиарда рублей. Впервые строка в бюджете появилась у Академического района, официально созданного в 2021 году.

Расходы по сметам районов выглядят так:

Академический район – 123,7 млн руб.;

Ленинский район – 667,8 млн руб.;

Октябрьский район – 648,8 млн руб.;

Орджоникидзевский район – 672,6 млн руб.;

Верх-Исетский район – 613,9 млн руб.;

Железнодорожный район – 613,5 млн руб.;

Кировский район – 710,8 млн руб.;

Чкаловский район – 617,2 млн руб..

Не всем депутатам показалось справедливым такое распределение финансов. Александр Колесников поинтересовался, почему так мало средств заложили на его район – Железнодорожный. «Это что, нападки на меня? Или на Першина (главу района, – прим. ред.)?» – возмутился депутат.

Начальник департамента финансов Анна Турунцева пояснила, что бюджеты районных администраций формируются по единому принципу, а суммы различаются из-за разного количества подведомственных учреждений и площади районов. «Методология для всех районов одна, но есть разные количественные показатели. У нас нет любимчиков или серых позиций», – поддержал коллегу вице-мэр Андрей Корюков.

Дмитрий Сергин обратил внимание, что районам не хватает денег на обрезку деревьев. Всего в бюджете заложено на эти цели 28 миллионов рублей, и каждом району достается чуть более 3 миллионов. Анна Турунцева сообщила, что это и так крупная сумма, но пожеланию депутатов расходы по этой статье могут быть увеличены при корректировке бюджета.

Роман Ступников возмутился, что город потратит 2 миллиона рублей на установку мусорных контейнеров в частном секторе. «Если это частный сектор, пусть жители за свой счет устанавливают. Или тратит эти деньги МУП «Спецавтобаза», – заявил депутат. Но не нашел понимания в думе. Глава комиссии Елена Бондаренко отметила, что городу проще потратить эти деньги, чем потом бороться с несанкционированными свалками. Корюков сообщил, что мэрия по закону обязана организовывать мусорные площадки.

В итоге недовольные депутаты попросили чиновников подготовить отдельные справки о расходах районных администраций. На следующей неделе к рассмотрению бюджета-2023 приступят профильные комиссии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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