Свердловского поставщика лишили лицензии за махинации с детским питанием

Поставщика продуктов питания из Свердловской области лишили регистрации в ветеринарной системе из-за махинаций с мясом для детского питания, которое поставлялось в соцучреждения. В ситуации будет разбираться прокуратура.

В ноябре этого года свердловское ООО «Лабиринт» получило от своего поставщика ООО «Мясокомбинат Казанский» (Республика Татарстан) 5 тонн замороженной бескостной говядины, 20 % жирности, в блоках. Мясо проверили инспекторы, как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, и оказалось, что мясные блоки на 35 % состояли из рассола, это нарушение техрегламента Таможенного союза и ГОСТа. Несмотря на это, поставщик от реализации мяса не отказался. Более того, «Лабиринт» внес изменения в ФГИС «Меркурий» в сопроводительные документы – коммерсанты заменили в наименовании товара слово «переработка» на «производство», сделав вид, что из мяса приготовили детское питание. А затем отправили его в социальные учреждения Свердловской области.

«Управлением приняты следующие меры: уполномоченное лицо ООО «Лабиринт» аннулировано в ФГИС «ВетИС. Паспорт» за внесение заведомо ложных данных. Информация направлена в социально значимые учреждения региона, а также в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан и прокуратуру Свердловской области для принятия мер», – прокомментировали в пресс-службе Россельхознадора по Свердловской области.

Добавим, ООО «Лабиринт» поставляет по госзаказу продукты во многие учреждения региона – ОКБ № 1, «Екатеринбурская Школа-Интернат № 11, екатеринбургская горбольница № 7, Областная клиническая психиатрическая больница и другие.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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