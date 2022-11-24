Полицейские рассказали, как «сломать» телефонного мошенника одним вопросом

Полицейские из Екатеринбурга рассказали, как «сломать» телефонных мошенников, среди которых много граждан Украины, одним вопросом. Речь идет о ситуациях, когда человеку звонят «сотрудники безопасности банка», «сотрудники ФСБ», «сотрудники МВД» и других ведомств. О способе сотрудникам полиции поведал бдительный горожанин.

«Мужчина, которому поступил звонок от неизвестного, понял, что его хотят «развести» и задал звонившему простой вопрос: «Крым чей?». В ответ мошенник стал юлить и всячески избегать ответа на поставленный вопрос. Дело закончилось тем, что звонивший стал угрожать России скорой расправой и бросил трубку, дав, таким образом понять, что он является сторонником националистов. С тех пор, если тому гражданину поступают подобного рода звонки мошенников, он всегда задает этот простой вопрос», – рассказали в пресс-службе УМВД России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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